In vielen Lokalen muss man schon lange fürs Leitungswasser bezahlen, in manchen noch nicht - die Preise variieren stark und sorgen bei Gästen immer wieder für Unmut. So auch beim Leobener Rolf Schwärzler. Nach dem Essen im Lokal zuhause angekommen, warf er einen Blick auf die Rechnung der "Drei Goldenen Kugeln", auf der auch das Glas Leitungswasser, das seine Frau konsumiert hat, mit 80 Cent verrechnet wurde - und ärgerte sich gewaltig.