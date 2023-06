Der traditionelle blaue Oldtimer-Schienenbus ist in der Region und speziell rund um den Erzberg längst bekannt. Was in der letzten Saison der Erzbergbahn sehr gut angenommen wurde, seien verschiedene Themenfahrten gewesen, wie die "Mondscheinfahrt", "Bier auf Schiene" oder die "zauberhafte Erzbergbahn" mit dem Zauberer Gabriel – diese und noch viele mehr stehen übrigens auch heuer wieder am Fahrplan. Den Start macht eine Themenfahrt am 1. Juli zu einem Sommerkonzert am Erzberg.