Neues Fleischerei-Konzept und das Aus für den "Kunsthandwerk Store"

Die Fleischerei Buchberger im LCS rückt mit der Backhendl-Kette Wilhelmer zusammen, der "Kunsthandwerk Store" in Leoben schließt Ende Juni. Hier in der "Business-Szene" lesen Sie, was sich in der Leobener Wirtschaftswelt gerade tut.