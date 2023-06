In Sachen Nachwuchs geht es am Wilden Berg in Mautern Schlag auf Schlag. Neben Jungtieren bei den Steinböcken und Waschbären gibt es nun auch im Luchsgehege zwei neue flauschige Bewohner. Mitte Mai sind die Luchszwillinge auf die Welt gekommen, jetzt erkunden sie bereits neugierig ihr Gehege.