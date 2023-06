Immer wieder und immer öfters bekommt Anton Mayer Besuch - unangekündigten und besonders pelzigen. Als Obmann vom Fischereiverein Leoben hält sich Mayer oft beim Fischteich zwischen Leoben und Proleb auf. Ihm entgeht also nur selten, wer oder was sich dort neben Fischern, Enten und Fischottern sonst noch so herumtreibt. So blieb auch der "neueste" Besucher - ein Biber - nicht lange unentdeckt.