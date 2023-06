Er wächst und wächst. Und er soll noch weiter wachsen, der Standort der Knapp Systemintegration in Leoben. Um den Produktionsstandort Leoben zu erweitern, erfolgte im Herbst 2021 ohne großes öffentliches Getöse der Spatenstich für eine neue Montage- und Logistikhalle. Seit Jänner dieses Jahres wird in der neuen Produktionshalle die Palettenfördertechnik für alle Knapp-Projekte weltweit gefertigt. Außerdem sind weitere Bereiche wie die Zusammensetzung der Schaltschränke sowie der Warenein- und -ausgang in die neue Halle umgezogen.