Wer kann von sich behaupten, seinen Familiennamen auf einer offiziellen Ortstafel verewigt zu haben? Wohl kaum jemand. Den einen oder anderen Fall aber gibt es doch, wie ein kurioser Kurzbesuch aus den USA in der Gemeinde Radmer im Bezirk Leoben zeigt. Möbeltischler Michael Radmer setzte sich mit seiner Frau und seinem Sohn in den Flieger und nahm den weiten Weg von Wyoming in die Obersteiermark in Kauf, nur um den Ort zu sehen, der seinem Familiennamen gleicht.