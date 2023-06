Wasserknappheit, Hitze, Dürre, versiegte Quellen – Themen, die die Welt, aber auch immer mehr das wasserreiche Land Österreich beschäftigen. Auch aus dem Almenland im Bezirk Leoben hört man von Quellen, die langsam austrocknen und von Grundwasserspiegeln, die sinken.

Umso mehr stößt einigen Leobenern eine Sache ganz besonders sauer auf: dass die Straßen und Gehwege im Stadtgebiet regelmäßig mit Wasser gesäubert werden – mit Trinkwasser, wie sich auf Nachfrage beim Wirtschaftshof herausstellt.

Warum Reinigung nach Regen?

13 Millionen Liter Trinkwasser pumpt der Wirtschaftshof Leoben pro Jahr aus den Hydranten in Straßen- und Gehsteigwaschwägen, um die Straßen vom Schmutz zu säubern, teilt Christian Huber, Betriebsleiter des Leobener Wirtschaftshofs, mit. 13 Millionen Liter sauberes Wasser, die auf der Straße landen, machen in etwa ein Prozent des gesamten Wasserverbrauchs in Leoben aus, ergänzt Huber. Soweit er Bescheid wisse, würden fast alle Gemeinden, die mit Wasser reinigen, jenes aus den Hydranten verwenden.

Christian Huber ist Betriebsleiter vom Wirtschaftshof Leoben © Isabella Jeitler

Eine Leobenerin kritisiert indes eine ganz andere Angelegenheit: "Ich verstehe nicht, warum sie mit dem Spritzwagen, direkt nachdem es geregnet hat, ausfahren und die Straßen reinigen." Das hat laut Huber aber einen ganz bestimmten Grund: "Der Regen hilft uns. Er weicht den Schmutz ein und löst ihn dann besser von der Straße. Wir benötigen dadurch also viel weniger Wasser", erklärt er und vergleicht es mit einer Pfanne, die man nach dem Kochen mit Wasser einweicht.

Wasser aus der Mur oder Kläranlage

Trotzdem stehe für Huber fest, dass man als Stadt in gewisser Weise Vorbild sein sollte und sich Dinge ändern müssen. Denn: "Die Ressource Wasser wird knapper, und der Klimawandel ist unbestritten da. Es gibt bereits ernsthafte Überlegungen, ob man für die Reinigung eventuell Wasser aus der Mur verwenden könnte, wobei wir natürlich wissen, wie schwierig das ist und dass es dafür extra Genehmigungen benötigen würde. Vielleicht könnte man ja auch das Wasser aus der Kläranlage dafür verwenden", stellt Huber in Aussicht.

Noch eine Sache geht nicht spurlos an den Leuten vorbei – so fragt sich ein junges Pärchen, seit wann aus den vier Brunnenhähnen beim Engelsbrunnen und Bergmannsbrunnen Trinkwasser fließt, das verrät zumindest eine Tafel, mit dem Hinweis "Trinkwasser aus der Leitung".

Die Antwort liefert Ronald Schindler, Chef der Stadtwerke Leoben: "Das ist völlig unverändert, es war schon immer Trinkwasser, das geht sicher bis ins 20. Jahrhundert zurück." Das Wasser, das also permanent aus den vier Leitungen fließt, könne bedenkenlos getrunken werden, jenes im Brunnenbecken aber keinesfalls, sagt Gerhard Lukasiewicz, Pressechef der Stadt Leoben: "Die Ausschilderung gibt es seit dem heurigen Jahr, weil diesbezüglich Anfragen gekommen sind."