Emotionsgeladen, aber durchwegs konstruktiv - so gestaltete sich Montagabend der "Fokusworkshop Hauptplatz" in der Kunsthalle Leoben, bei dem die Neugestaltung des "Leobener Wohnzimmers" am Programm stand. Nachdem es vergangene Woche einen "Bürgerabend" für die Bevölkerung gegeben hatte, konnten dieses Mal Anrainer und Gewerbetreibende ihre Fragen und Anliegen vorbringen.