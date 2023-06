Und wieder werden Grabkerzen angezündet, unter drei teils verwitterten Holzkreuzen neben der Eisenbahnstrecke zwischen Niklasdorf und Leoben. Dort, wo die Zufahrtsstraße zur Disco in die Straße mündet, die parallel an der Bahntrasse verläuft. Die Trauer ist groß. Wieder einmal versuchte ein junger Discobesucher auf dem Heimweg, die Gleise zu überqueren, wurde von einem Zug erfasst und erlitt tödliche Verletzungen. Für diesen 22-Jährigen aus dem Bezirk Leoben kam am Sonntag kurz nach 7 Uhr in der Früh jede Hilfe zu spät - die sofort eingeleitete Notbremsung konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der junge Mann verstarb an Ort und Stelle.