Bereits 2020 wurde mit standardisierten, modular erweiterbaren Hallen für Produktions- und Büroräumlichkeiten eine Lösung für die Ansiedelung von Betrieben am Prettachfeld in Leoben per Gemeinderatsbeschluss auf Schiene gebracht und präsentiert. Nach pandemiebedingten Lieferengpässen, Preissteigerungen und Verzögerungen, konnte jetzt Mitte Juni der Grundstein dafür gelegt werden.