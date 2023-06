Alle Erdbeerländer im Raum Leoben haben bereits geöffnet

Bobby's Erdbeerfelder in Proleb, Trofaiach und Traboch sowie der Erdbeerhof Lammer in Oberaich haben bereits geöffnet. Hier in der "Business-Szene" lesen Sie, was sich in der Leobener Wirtschaftswelt gerade tut.