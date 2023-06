Die Marktgemeinde Kalwang ist untrennbar mit einem regierenden Fürstenhaus verbunden, verbringt Fürst Hans Adam von Liechtenstein mit seiner Familie Sommer für Sommer in der Gemeinde im Liesingtal. Dort hat sich auch ein namhaftes Unternehmen der Liechtensteiner seit 1985 stetig weiterentwickelt: LIECO Ballenpflanzen, wo Forstpflanzen - nach einem speziell entwickelten System und auch klimaangepasst produziert werden. Mittlerweile gibt es neben der Zentrale in Kalwang auch noch einen Standort in St. Martin im Innkreis, sowie LIECO Deutschland in Lehrberg. Sie alle gehören, neben weiteren vier Standorten der Firma Lürssen in Deutschland, zur LIECO-Gruppe, wie Verkaufsleiter Christoph Hartleitner, der mit CEO Oliver Hilpold der Geschäftsführung angehört, erklärt.