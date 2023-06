Rechtsvertreter geben in Leoben kostenlos Auskunft

Am 20. Juni findet in Leoben der Tag des Rechts statt. Die Montanuni setzt indes auf neue Wege, um Studierende zu begeistern. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Leobener Wirtschaftswelt gerade tut.