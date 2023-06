Am Weingut Holler in Straß haben Katrin und Thomas Missethon, in einer Scheune, ihre standesamtliche Hochzeit gefeiert. Das verlängerte Wochenende hat das Brautpaar gleich genutzt und wunderschöne Tage mit der ganzen Familie im Wellnesshotel Loisium verbracht. "Die große Hochzeitsreise ist noch in Planung", verrät die Braut.

Die Liebe besiegelt mit einem Kuss © Florian Rogner

Katrin, geborene Kaiser, und ihr Thomas sind beruflich auf der gleichen Wellenlänge, die Braut ist Volksschullehrerin in Leoben, während der Bräutigam Sport und Englisch in der Mittelschule in Trofaiach unterrichtet.

Neben den Gemeinsamkeiten bei der Arbeit, teilt das glückliche Paar auch privat viele gemeinsame Interessen. Zu den Hobbys der beiden zählen die Liebe zur Natur, Sport und Reisen. Es zieht die Brautleute in die Berge, aber auch in die weite Ferne, ihre letzten Reiseziele waren die USA, Südafrika und Costa Rica.

Gekrönt würde ihr gemeinsames Glück mit Sohn Mats, der zwei Jahre alt ist. Ihr Sonnenschein ist auf vielen Ausflügen mit dabei, es wird gemeinsam gekocht, Neues entdeckt und ausprobiert.

