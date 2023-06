Die Energiewende ist in vollem Gange: Photovoltaikanlagen sind für viele schon längst zur Pflicht beim Hausbau geworden, begünstigt durch neue Förderbedingungen und das bundesweite Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG). Zusammen mit Windparkprojekten - wie zum Beispiel auf der Pretulalpe oder in der Veitsch - steuert die Steiermark zunehmend in Richtung nachhaltige und klimaneutrale Energie. Um den zukünftigen Bedürfnissen und Herausforderungen gerecht zu werden, braucht es aber auch neue Infrastrukturlösungen. Die Energie Steiermark investiert deshalb in den kommenden zehn Jahren 1,5 Milliarden Euro, 300 Millionen davon fließen in die östliche Obersteiermark.