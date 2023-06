Der Name "Frau Kuschelweich" verrät schon, in welche Richtung es geht - und verspricht auch nicht zu viel. Kunterbunte, kuschelweiche Bio-Baumwollstoffe mit entzückenden Motiven darauf stapeln sich in der Nähstube von Verena Planschek in Kammern. Diese verarbeitet sie zu Bettschlangen, Babynestern, Schmusetüchern, Stillkissen, Geburtskissen und mehr. In all das, was ein Babyherz begehrt, könnte man so sagen.