Samstag stürmen Fans den Erzberg – und kommen auf ihre Kosten

Mit Videos und Fotostrecken. Seit Donnerstag ist am Erzberg und in Eisenerz Rodeozeit angesagt. Fans, Guides und viele helfende Hände sorgen für die spezielle Stimmung beim Erzbergrodeo – mit vielen Höhepunkten – auch am Samstag.