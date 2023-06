Zu finden ist die Anstaltsapotheke im LKH Hochsteiermark in Leoben nicht so leicht, liegt sie doch im Kellergeschoss und wird auch im Eingangsbereich nicht ausgeschildert. Erst am Plafond neben der Eingangstüre im Keller weist ein Schild mit der Aufschrift "Apotheke" auf eine von sieben steirischen Anstaltsapotheken hin.