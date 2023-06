Morawa verlässt und Thalia bezieht LCS, Startschuss für dean&david

Die Kette dean & david kochte am Dienstag erstmals in Leoben aus, Morawa zieht auf den Hauptplatz. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Leobener Wirtschaftswelt gerade tut.