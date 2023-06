Mit einem charmanten Lächeln öffnet Christian Gick die Eingangstüre zur Steuerberatungskanzlei, verbeugt sich und lädt mit einer schwungvollen Handbewegung zum Eintreten ein. "Als allererstes gehe ich in der Früh hier herein und sag' ,Guten Morgen'", erzählt Christian Gick, der 32 Jahre alt ist, aus Kraubath kommt, und seit ein paar Wochen im Zuges eines Praktikums in der Steuerberatungskanzlei Eva Leitner in Leoben mitarbeitet.