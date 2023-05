"Hinter mir habe ich plötzlich einen lauten Krach gehört. Als ich nach links geschaut habe, lag bei der Tankstelle ein Auto am Dach", danach sei alles wie von selbst passiert, schildert Daniel Geiger aus Leoben den Moment, als er am Samstag als Ersthelfer an der Unfallstelle bei einer Tankstelle in Leoben eintraf. Am Boden neben dem Auto lagen herausgerissene Schläuche, Zapfpistolen und ausgetretene Flüssigkeiten.