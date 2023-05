Billa entfernte in Leoben-Donawitz und Leitendorf die Bankomaten

Statt einem Bankomaten gibt es bei der Billa-Filiale in Leoben-Donawitz und bei Billa Plus in Leoben-Leitendorf künftig nur mehr die Möglichkeit, bei einem Einkauf an der Kasse Bargeld zu beheben.