Bankbetrieb im Raiffeisen-Haus, Socar wechselt zu Automaten-Tankstelle

Raiffeisenbank Leoben zieht ins Raiffeisen-Haus zurück. Aus Socar-Tankstelle Kärntnerstraße wird eine Automaten-Tankstelle. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Leobener Wirtschaftswelt gerade tut.