Viel Wirbel um angebliche sexuelle Belästigung in Leoben

In sozialen Medien kursiert ein Beitrag über eine junge Frau, die sich von einem Mann in Leoben sexuell belästigt gefühlt hat. Das Posting wurde bereits hundertfach geteilt. "Panik zu machen, hilft niemandem", so die Polizei.