Papierfabrik verteilt 160.000 Strohhalme, Proleb hat eine neue Pizzeria

Brigl & Bergmeister verteilt 160.000 Strohhalme an die regionale Gastronomie und in Proleb gibt es eine neue Pizzeria. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Leobener Wirtschaftswelt gerade tut.