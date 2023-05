Seit der Übernahme des Wild- und Freizeitparks in Mautern durch die Planai-Hochwurzen-Bahnen am 18. Oktober 2014 ist aus einem wirtschaftlichen Abgangsbetrieb und Sorgenkind des Landes ein Unternehmen geworden, das "eine schwarze Null" am Saisonende 2022 geschrieben hat. "Das ist für eine Einrichtung dieser Art schon sehr bemerkenswert", erklärt Geschäftsführer Georg Bliem, für den der Einstieg eines Seilbahn- und Bergliftunternehmens in einen Wildpark auch eine Herausforderung war.