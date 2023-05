"Wir müssen sichtbar werden - so wie Apotheken", betonte Marina Sorgo, die Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Steiermark. Ein wichtiger Schritt dazu wurde nun in Leoben mit der Eröffnung der neuen Büroräumlichkeiten in der Franz-Josef-Straße 25 gesetzt. Zwar feiert die Außenstelle Leoben, die von Laura Preitler geleitet wird, heuer bereits das "15+1-Jahr-Jubiläum", bisher war die Einrichtung aber in den Räumlichkeiten des Libits eingemietet. Unterstützt und betreut werden Gewaltbetroffene aus den Bezirken Leoben, Murau und Murtal.