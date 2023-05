Inmitten von unzähligen Tonnen Gestein, zwischen schweren Maschinen, Unmengen an Staub und kantigen Felswänden spielt sich im Tieber-Steinbruch in Leoben in wenigen Wochen Filmreifes ab. Film-Musik-reifes, um der Wahrheit die Ehre zu geben. "Indianer Jones", "Die glorreichen Sieben", "The Da Vinci Code" und noch viel mehr wird dort am Freitag, dem 2. Juni, von über 70 Musikerinnen und Musikern der Bergkapelle Seegraben/Universitätsblasorchester der Montanuniversität Leoben dargeboten.