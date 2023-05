Seit 11. Mai 2012 sind Christina Lick und Lukas Topf ein Paar. Am 11. Mai 2023, also an ihrem elften Jahrestag, gaben sich die beiden das Ja-Wort. Aber nicht nur der Tag ihrer Hochzeit sollte ein besonderer sein, sondern auch der Ort der Trauung: Die Vermählung fand am oder viel mehr im Erzberg statt, nämlich im Barbarastollen.