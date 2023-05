Mit vereinten Kräften für "unser Geschäft" - seit mehr als zehn Jahren ist dies das Credo, das in Vordernberg und Kammern gelebt wird. Als sich der letzte Nahversorger in den jeweiligen Gemeinden zurückgezogen hat, weil das Geschäft nicht mehr rentabel war, wurde im Mai 2012 in Vordernberg und kurz darauf in Kammern das Bestehen der örtlichen Nahversorgung durch ein besonderes Modell gesichert: Das Geschäft wird auf Vereinsbasis betrieben, Mitglieder, und damit maßgeblich am Fortbestand beteiligt, sind die Gemeindebürger.