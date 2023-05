Bald wird beim Drachenbootfest in Leoben der dumpfe Paukenschlag des Trommlers an Bord den Takt für die jeweils 16 Paddlerinnen und Paddler eines Teams vorgeben. Am Samstag, dem 24. Juni, werden als einer der Höhepunkte des Fests die Teams der Drachenboote bei einer Regatta im Staubereich des StadtKraftWerks Leoben um die Wette paddeln.