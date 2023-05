Egal ob die wunderschöne Naturlandschaft, die ihresgleichen sucht, das Traditionsgasthaus um die Ecke, in dem sich der gesamte Ort trifft, oder der Verein, der mit seinen Aktivitäten maßgeblich zum Gesellschaftsleben in der Gemeinde beiträgt - sie alle machen die Steiermark zu dem, was sie ist: einzigartig.

Um "Herausragendes aus der Steiermark" entsprechend zu würdigen, hat die Kleine Zeitung die Platzwahl 2023 ausgerufen. Die Nominierungsphase hat bereits begonnen - und auch in der Region Leoben gibt es viele "Unikate", die es verdient hätten, nominiert zu werden.

"Region macht einfach Spaß"

Davon ist auch Claudia Flatscher, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzberg Leoben überzeugt. "Bei uns gibt es Hunderttausende Ziele und Dinge, da fällt es schwer, sich auf nur eines zu konzentrieren. Unsere Region macht einfach Spaß", ist Flatscher überzeugt.

Claudia Flatscher, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzberg Leoben © Johanna Birnbaum

Darunter seien auch viele unentdeckte Schätze, die teilweise nicht einmal Einheimische kennen würden, meint Flatscher und nennt beispielhaft die zahlreichen regionalen Produzenten, die Wirte, die zum Wohlfühlen und Seelebaumeln-lassen einladen, aber auch Handwerker und Künstler, sowie ein international erfolgreiches Musiklabel.

Breit gestreutes Potenzial

"Von den kleinen, feinen Orten, bis hin zu den Leuchttürmen, wie dem Erzberg, der mit Zukunftsinnovation und seiner Geschichte, oder auch als Austragungsort für Sportveranstaltungen, punktet. Da passt alles zusammen", sagt Flatscher und führt aus: "Gleichzeitig liegt der Erzberg in einer Naturkulisse, die ich so selten gesehen habe."

Neben der Eisenerzer Bergwelt, hebt Flatscher aber auch Wandermöglichkeiten sowie die Seen der Region hervor. Ebenso wie das gelebte Brauchtum, das die Region zusätzlich einzigartig macht. "Unsere Region hat einfach ein unglaubliches Potenzial, das so weit gestreut ist. Ich staune jedes Mal selbst wieder", so Flatscher.

Nominierungen sind möglich

Die Platzwahl der Kleinen Zeitung läuft bis 3. Juli, bis dahin kann "herausragend Steirisches" eingereicht werden. Ob Touristiker oder Gemeinde, ob Unternehmen, Kultureinrichtung oder Verein – Verantwortliche können ihre steirische Besonderheit online mit dem Nominierungsformular sofort zur Wahl anmelden.