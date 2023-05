Hohe Altbauwände, helle und liebevoll eingerichtete Studios und zwei strahlende junge Frauen in der Mitte - so in etwa kann man sich "Die Büdlmocharei" in Leoben vorstellen. Dahinter stecken Lisa Hübler (25) und Laura Pflugbeil (28) - Freundinnen, Geschäftspartnerinnen und beide in Seckau zu Hause. Wobei Pflugbeil ursprünglich aus Saalfelden kommt, der Liebe wegen aber hierhergezogen ist.