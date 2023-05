Der Erzberg in Eisenerz - die größte Pyramide der Welt, der Steirische Brotlaib. Er gilt als größtes Sideritvorkommen der Welt und im etagenförmigen Tagebau wird von der Voestalpine (VA) Erzberg Feinerz gewonnen, um dann bei der Voestalpine in Linz und in Leoben-Donawitz weiterverarbeitet zu werden.