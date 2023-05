Die Freude war groß, als Mitte Februar bekannt wurde, dass der Leobener Traditionsgasthof "Zum Greif" nach dem Rückzug der Pächterfamilie Feiel nicht lange geschlossen bleiben wird. Mit dem Leobener Klaus Brandner, der zuletzt das Wirtshaus am See in Traboch geführt hat, hat ein erfahrener Gastronom übernommen.