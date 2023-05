Noch bis 16. Mai können auf der Facebook-Seite von "Iron Road For Children" Stimmen – also in dem Fall "Gefällt mir" – für 26 Bands vergeben werden. Die sechs Gewinner-Bands mit den meisten Stimmen spielen im Juli auf der "Iron Road to Nova Rock-Stage" wiederum um ein Ticket, das sie direkt auf die Nova Rock-Bühne bringt.