Ein rund 350 Kilogramm schwerer Stier war Mittwoch gegen 13 Uhr beim Entladen im Bereich eines Zuchtbetriebes (Industriepark) in Traboch entlaufen. Der Stier lief in Richtung der Bahngleise und wurde auf Höhe Bahnweg von einem, in Richtung Salzburg fahrenden, Zug erfasst. Das Gleis konnte um 15 Uhr nach der Bergung des toten Tieres wieder freigegeben werden.