Die Einstellung der dreijährigen Diplomausbildung an den Krankenpflegeschulen sei ein Fehler, der die Situation im Bereich der Pflege weiter dramatisch verschärfe. So formuliert eine "Steirische Allianz" die Situation um die Pflegeausbildung. "Trotz Pflegekräftemangels stoppt der Bund die bewährte Ausbildung. Das ist fatal", attestieren Vertreter der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) und Betriebsräte am LKH Hochsteiermark der Standorte Leoben und Bruck. Künftig können nur noch Absolventen von Pflege-Fachhochschulen, wie sie derzeit in Kapfenberg errichtet wird, den gehobenen Pflegedienst ausüben.