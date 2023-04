Nadine Wolfgruber wollte letztes Jahr im Juni "nur kurz in den Urlaub fahren". In den Urlaub gefahren ist sie auch - nur bis auf wenige Kurzbesuche nicht wieder zurückgekommen. Wohnung, Bus und ihr Friseurgeschäft: das alles hat sie inzwischen längst gekündigt, abgemeldet und aufgegeben. Wolfgruber hat ihr "altes Leben" in Trofaiach komplett hinter sich gelassen und ist im Moment als Dauerreisende quasi im Dauerurlaub und rund um den Globus unterwegs - teilt sie als na_di_ne_wo gerne mit ihren 175 Tausend Followern auf Instagram.