"Sehr beeindruckend, so ein Reinraum", sagt Bundeskanzler Karl Nehammer bei der Besichtigung des neuen AT&S-Forschungszentrums am Freitag. Gemeinsam mit Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl wurde Nehammer vom AT&S-Vorstandsvorsitzenden Andreas Gerstenmayer in Leoben-Hinterberg empfangen. Dort machte sich der Bundeskanzler ein Bild von der 500 Millionen Euro schweren Investition in ein neues Forschungs- und Produktionszentrum für IC-Substrate.