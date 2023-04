Rehe sind Fluchttiere. Sie aus nächster Näher oder gar in einer größeren Gruppe anzutreffen, ist eher die Ausnahme. Anders ist das gerade in der Werkstätte der 3D-Kunst GmbH in Leoben. Dort sind aktuell acht Rehe beheimatet und warten auf ihre "Auswilderung". Scheu sind sie nicht, aber auch nicht sonderlich aktiv - und das nicht nur, weil sie aufgrund ihrer 400 Kilogramm eher zu den Schwergewichten zählen.