Am Wilden Berg in Mautern hält bereits der Frühling Einzug und mit ihm auch jede Menge tierischer Nachwuchs – darunter Zwerg- und Pfauenziegenkitze, Lämmer bei den Quessant- und Brillenschafen sowie den Mufflons. Am Freitag, dem 28. April, öffnet der Wildpark mit seinen 300 Wildtieren seine Pforten für die Sommersaison.