Kages stellte neue Führungskräfte am LKH Hochsteiermark Leoben vor

Am LKH Hochsteiermark in Leoben wurden am Mittwoch fünf Führungskräfte offiziell vorgestellt, die zum Teil schon länger am Standort tätig sind. Die Vorstellung der fünf Ärzte erfolgte durch Kages-Vorstandsvorsitzenden Gerhard Stark.