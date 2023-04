Die Zeiten des voll ausgelasteten Asylquartiers Baumax-Halle in Leoben sind vorbei - zumindest vorerst. Mit Stand Freitag, dem 14. April, waren 94 Asylwerber in der Halle in Lerchenfeld untergebracht. Da es sich um eine tagesaktuell doch bewegliche Zahl handle, könne man von etwa 90 Asylwerbern in der Baumax-Halle ausgehen, so Innenminister Gerhard Karner, der am Montag die Redaktion der Kleinen Zeitung in Leoben besuchte.