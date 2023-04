Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik: Die MINT-Fächer gewinnen im Bildungssystem an Bedeutung - nicht nur wegen der Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Am Montagvormittag wurde an der Montanuniversität Leoben ein MINT-Kongress eröffnet, der Vertretern aus Wirtschaft, Forschung sowie Lehrkräften aller Schultypen aus ganz Österreich als Vernetzungsplattform dienen soll.