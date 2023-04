Es war eine große Überraschung, als vor knapp zwei Jahren am LKH Hochsteiermark in Leoben eine Südösterreich-Premiere gefeiert wurde: Als erstes Spital in der Steiermark und in Kärnten wurde mittels Roboter-Chirurgie operiert. Am 15. Juni 2021 wurde die erste roboterassistierte komplette Prostataentfernung durchgeführt. Ein Meilenstein in der chirurgischen Versorgung der Steiermark. Nach zwei Jahren wurde Donnerstag im Leobener Spital Bilanz gezogen - und hervorgehoben, dass Leoben neben der Uniklinik in Graz der einzige Kages-Standort mit einem derartigen System ist.