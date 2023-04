Aus der Sorge heraus, dass die Gesundheit seines Sohnes gefährdet sein könnte, wandte sich ein Leobener Vater an die Redaktion der Kleinen Zeitung. Er befürchtete, dass sich im Rutschenturm im Leobener Asia Spa Schimmel ausbreiten würde, der womöglich gesundheitsschädlich sein könnte, so der Vater, Gernot Gössler aus Leoben. "Mich hat's gleich so geschreckt, als ich mit meinem fünfjährigen Sohn Rutschen gegangen bin. Denn im Turm musste ich feststellen, dass die Wände großflächig grün bis schwarz verfärbt sind", beschrieb Gössler.