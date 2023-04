Nachdem bereits Mitte Juni des Vorjahres auf dem Leobener Hautplatz drei begrünte Sitzgelegenheiten aufgestellt worden sind, wurde das Angebot nun um fünf weitere Stück ergänzt. Zu finden sind die Sitzmöbel am nördlichen Hauptplatz in der Nähe des Engelbrunnens, in der Homanngasse und in der Josef Graf-Gasse.