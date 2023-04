Es ist Gesprächsthema in Wander- und Bergsteigerkreisen: Die beliebte Frauenmauerhöhle soll auch in dieser Saison "bis auf Weiteres" geschlossen sein. Bereits im Vorjahr gingen bei den Grundbesitzern der Höhle im 44 Kilometer langen Frauenmauer-Langstein-Höhlensystem die Wogen hoch. Die Frauenmauerhöhle gehört auf der Eisenerzer Seite zum Forstgut Hohenberg und auf der Tragösser Seite zum Forstgut Tragöss GmbH und CO KG, vormals Forstgut Pyhrr.